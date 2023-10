Was ist Perfektion? In der Kunst zum Beispiel das Langweiligste, was es gibt. Anders gesagt: Ein schiefer Ton in einem Gitarrensolo von Neil Young erzählt mehr als das Gesamtwerk der Gruppe Toto.

Der Psychologe Thomas Curran hat ein Buch über Perfektion geschrieben. Darin schreibt er über den Druck zur Selbstoptimierung. Getrieben von Social Media, den Ansprüchen der Elterngeneration und den Anforderungen der modernen Wirtschaft, versuchen wir, immer bessere Versionen unser selbst zu werden.

Und dabei vergessen wir, was Georg Danzer einmal gesagt hat: „Wenn wir das Lied noch einmal aufnehmen, ist es vielleicht besser. Die Frage ist, ob es dann noch gut ist.“

Auf die Selbstoptimierung gepfiffen haben Schafe in Griechenland. Sie fraßen das Cannabis aus einem Gewächshaus und sprangen dann „höher als Ziegen“. Nachahmung dennoch nicht empfohlen.