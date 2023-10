Hitparaden-Opas

Die Rolling Stones liegen mit ihrem neuen Album „Hackney Diamonds“ auf Platz eins der englischen Hitparade. Und zwar sind sie direkt auf der Spitzenposition eingestiegen. Auch in anderen LĂ€ndern wie etwa Australien erreichten die Stones die Hitparaden-Spitze. In Deutschland gelang ihnen sogar der beste Album-Start seit Rammsteins „Zeit“ vor eineinhalb Jahren.

Anders gesagt: Eine Bande von höchst dekorativ verwitterten 80-JÀhrigen dominieren weltweit die Hitparaden, wo sonst eher knapp bekleidete junge Damen oder grimmige HipHopper das Sagen haben.

Was lernen wir daraus? Dass man Àltere Menschen nie abschreiben sollte, was man in Zeiten des Jugendwahns ja gerne vergisst.

Die Rolling Stones wollen ĂŒbrigens nĂ€chstes Jahr auf Tournee gehen, und es gibt Hinweise darauf, dass die uns alle ĂŒberleben werden.