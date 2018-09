Heuer blau

Der sehr deutsche Werbesender HSE24 hat eine Veränderung bekannt gegeben: Die angeblich süchtig machenden kabellosen Kerzen gibt es heuer erstmals in Mitternachtsblau! Jetzt macht sich diese Farbe auf dem Christbaum nicht gar so gut. Aber man kann Saugnäpfe kaufen, damit man die Kerzen z. B. rund um die Badewanne befestigen kann.

Sagt Moderatorin 1: „Stellen Sie sich vor, Sie haben Gäste, und alle sind da, und Sie drücken nur ein Mal auf der Fernbedienung auf den Knopf ON, dann strahlen die Kerzen.“ Bestimmt strahlen dann auch die Gäste. In der Badewanne. Sagt Moderatorin 2: „Oder Sie drücken auf den Flackerknopf, dann flackert die Kerze.“

Die Batterien sollen heuer übrigens „fantastisch“ sein.

„Mach sie an“, ruft die Moderatorin 1 der Moderatorin 2 zu. „Mach sie bitte an!“

Das ist zwar eine ziemlich extravagante Verwendungsmöglichkeit. Aber warum nicht. Man braucht dann nicht einmal die Fernbedienung einzuschalten.