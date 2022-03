Jetzt ist es zwei Jahre her, das große Einsperren. Es gibt Leute, die hatten spĂ€ter Lockdown-Nostalgie. Nach den Serien, die sie geschaut, den Broten, die sie gebacken und den Leuten, die sie nicht getroffen haben.

Na ja. Wir im Redaktionskomitee der Wiener Ansichten waren ja nie besondere Fans von irgendwelchen neuen NormalitÀten.

Gut allerdings war, dass die Menschen einander plötzlich gegrĂŒĂŸt haben. So, als hĂ€tten sie sich darauf besonnen, jetzt doch noch rasch freundlich zu werden, bevor’s vielleicht zu spĂ€t ist. Man wusste ja nicht, wie das alles weitergehen wĂŒrde, mit uns und der Welt.

Was ist davon geblieben?

Den Ă€lteren Herrn mit den Blondinen grĂŒĂŸ ich immer noch. Und mein Mann fragt mich auch nach zwei Jahren noch jedes Mal: Wer ist das? Na, sag ich, der wohnt doch da vorne, mit seinen blonden Labradorhunden, etwas fußmarode Damen, wir treffen sie meistens morgens beim Gassi gehen.

Auch die kleine, schon um sieben in der FrĂŒh rauchende Frau mit den zwei Was-weiß-ich-fĂŒr-eine Rasse-Hunden grĂŒĂŸen wir, Darius und Marius hat sie sie immer gerufen. Jetzt ist nur mehr einer ĂŒbrig, ich weiß aber nicht, ob Darius oder Marius. Die kleine Frau wirkt jetzt noch kleiner.

Und dann war da der Mann mit seinem schwarz-weiß gescheckerten Hund. Fröhlich waren sie immer, die zwei. Wenn wir einander einmal verpasst haben, hat er uns am nĂ€chsten Tag gefragt, wo wir waren, ob wir die Route geĂ€ndert hĂ€tten oder gar krank gewesen wĂ€ren.

Die regelmĂ€ĂŸigen MorgenspaziergĂ€nge sind lĂ€ngst vorbei. Einmal haben wir den Mann allein am Markt getroffen. Da hat er erzĂ€hlt, dass der Hund sehr krank ist. Zuerst hat er gedacht, der Hund weint, weil ein Familienmitglied gestorben ist. Dann hat sich herausgestellt: Die feuchten Augen kamen vom krank sein.

Lieber Herr ohne Hund, ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen soll, Sie wieder zu treffen, denn ich hab Sorge, dass Sie jetzt immer ohne Hund sind. Sie sollen aber wissen: Wir denken an Sie. Und sogar mein Mann weiß, wer Sie sind.