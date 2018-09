Heiße Straßenfeger

In Österreich nimmt die Zwei-Klassen-Mobilität zu. Die einen halten sich an die Regeln und werden ausgebremst. Die anderen geben kräftig Gas. Nicht nur in Kärnten, wo beim GTI-Konvent wieder – trickreich im Schutz der Anonymität des Konvoi -Fahrens – knallende Fehlzündungen provoziert wurden. Die Exekutive kann dagegen nicht vorgehen, weil sie die Schuldigen nicht herausfiltern kann. Eine Resolution der Landesregierung an den Verkehrsminister in dieser Causa finden die GTIrren zum Lachen. Der Minister halte zu ihnen, hoffen sie.

Fast zeitgleich gab dieser bekannt, Tempo 140 bald auf zwei Drittel der heimischen Autobahnen einzuführen. Und das lädt womöglich bereits Raser uns zu ein: Ein Schweizer wurde auf einer Bundesstraße mit 175 gestoppt und meinte nur, er habe es „eilig“. Auch der Minister gab übrigens zu, er habe sich früher oft nicht an Tempolimits gehalten, versuche nun aber, diese einzuhalten, seit er im Amt ist.

So gesehen, sollten wir alle Raser rasch zu Ministern machen.