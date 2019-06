Pardon, noch eine Studie. Seit Jahren schon wissen wir, dass der Computer ein Umweltkiller ist. Der -Ausstoß aller Serverfarmen auf der Welt ist höher als der aller Fluggesellschaften. Streamen, Computer spielen, facebooken, Firmenkorrespondenz – alles ein Fußabdruck, ein ökologischer.

Jetzt haben Wissenschaftler der TU München herausgefunden, dass die Erstellung der Digitalwährung Bitcoin auf Rechnern weltweit 45,8 Billionen Wattstunden pro Jahr verbraucht – das führt zu einem jährlichen Ausstoß von fast 23 Millionen Tonnen Kohlendioxid, so viel, wie Sri Lanka oder Jordanien in die Luft blasen. Würden die Singhalesen und die Jordanier also auf ihr verzichten, hätten wir das Geld, das ja gar kein echtes ist, ökologisch wieder drinnen. Oder so.

Ob bei der Erstellung all dieser Studien am Computer mehr oder mehr heiße Luft ausgestoßen wird, ist nicht erforscht. Eine Vermutung aber darf man haben ...