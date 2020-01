Tennisprofi Dominic Thiem ist zurzeit in Australien. Er spielte in Sydney, wo in der Nähe ein ganzes Dorf abbrannte. Feuer hat in Australien bisher ein Gebiet verwüstet, das so groß ist wie Österreich. Eine Milliarde Tiere verendeten. In der Wissenschaft herrscht Einigkeit: Eine Ursache für die Brände ist das katastrophale Klima.

Der Luft ist gefährlich schlecht, der Rauch zieht weiter nach Südamerika. An manchen Abenden hatte es in Sydney 40 Grad, und als der Vater von Dominic Thiem, der ebenfalls in Australien ist, gefragt wurde, wie man die Temperatur aushält, lächelte er auf Servus TV:

Ihm seien 40 Grad lieber als Minusgrade in Österreich.

Wird schon, wird schon ... Man ist bemüht, dass sich die Welt ändert. Noch im Dezember blühten Rosen in Wien.

Die Feuer in Australien werden Monate brennen. Der Vater von Dominic Thiem bleibt noch.