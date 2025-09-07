Weltmeister Deutschland: Die Hartnäckigkeit auf Strand-Liegenschaften

Was gibt es Herzhafteres, als in aller Herrgottsfrühe auf einer Strandpromenade zu laufen? Doch – nämlich danach am Strand zu liegen. Wenn man ein Platzerl findet. Denn da gibts ja (fast überall) noch die Deutschen, und die sind Weltmeister in der inoffiziellen Disziplin Strandliegenreservieren. Das erfordert viel Zähigkeit und ein baldiges Aufstehen.

Und einen gewissen Grad an Schlauheit. Denn auf der Kanaren-Insel Teneriffa hat man beschlossen, Handtücher auf unbemannten Liegen rasch zu entfernen, das Reservieren wird also erschwert. Ha – aber da haben sie die Rechnung ohne Deutsche gemacht. Handtücher kann man ja relativ problemlos entfernen, aber Menschen sind da schon unpraktischer wegzubefördern.

Vor allem Menschen, von denen etwas mehr da ist. Junge, schlanke Sportskanonen kugeln ja ohnehin nicht den ganzen Tag auf dem Strand herum. Neuerdings gleicht ein Strand auf Teneriffa einem Outdoor-Schlafsaal, weil vorwiegend Deutsche schon auf dem Beach die Nacht zum Tage machen und dort schon in aller Dunkelheit sich breitmachen, um zu reservieren.