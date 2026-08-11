Soll ja alles flüssig laufen: Wo Wasser wirklich noch Sinn macht

Der Juni ist eigentlich ein ausgefuchster Monat. Und das Schlimmste ist, dass er ab und zu sogar sehr heiß werden kann und damit immer wieder den gemeinen Menschen überrascht und überrollt.

Aber wie es für jedes Wetter die passende Kleidung gibt, hat man auch die Gelegenheit, eine der Temperaturen angemessene Sportart auszuüben. Nachdem das Laufen bei 35 Grad eher ins Wasser fällt, schaue ich, dass ich es tu. Allerdings wähle ich da eher Hallenbäder, die zu dieser Zeit fast leer sind, in den Freibäder kommt man kaum dazu, ohne Kollisionen gewisse Längen abzuspulen. Aber mit der Zeit kam ich dann doch drauf, dass dieselbe beim Schwimmen kaum vergeht.