Laufen verbindet: Der Hauptpreis ist der Spaß in der Gemeinschaft
Je näher die Welt durch die sozialen Medien, deren Wortlaut nicht zwingend die Realität widerspiegelt, zusammenrückt, desto stärker findet oft die Vereinsamung mancher Menschen statt. Für viele Menschen gibt es nur eine wichtige Verbindung im Leben – das Ladekabel für das Handy. Alles ein schlechter Witz.
Vielen Menschen erging es tatsächlich so, bis sie draufkamen, dass auch der Sport verbindet. Menschen. Nicht Dinge. Neben dem ohnehin bekannten Gesundheitsfaktor hat der Sport eine unbezahlbare soziale Komponente. Und davon konnte man sich am Sonntag auch in Graz wieder ein Bild machen, wo ich selbst einen Marathon bestritt.
Naja, zumindest einen Viertelmarathon. Aber die 10,5 Kilometer reichten, um laufend mit anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Für mich das Wichtigste an einer Laufveranstaltung – unverständlich ist mir deshalb, dass es viele gibt, die sich mit Kopfhörern von der Außenwelt abnabeln. Auf der Strecke spielt die Musik, liebe Sportsfreunde!
Großes Angebot im Lande
Gerade in Zeiten wie diesen ist ein Zusammenrücken wichtiger denn je – Österreich bietet ein Paradies für Laufsportler. Am Sonntag war Graz, aber vor allem Linz Mittelpunkt der Marathon-Szene, nächste Woche wird es Wien sein, im Sommer wartet „Kärnten läuft“, im Herbst sollte man das Ablaufdatum der Anmeldefristen für den Wachau-Marathon, den Wörthersee-Lauf und den eigentlichen Graz-Marathon nicht verpassen.
Sport verbindet, natürlich nicht nur der Laufsport. Aber hier können auch Ein-Tages-Sportler zu großen Siegern werden. Der Hauptpreis ist die Freude, der Spaß.
Anmerkung: Meine Zeit beim Viertelmarathon wird hier nicht veröffentlicht. Weil sie wurscht ist.
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