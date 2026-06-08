So viele schöne Sportarten: Vom Footvolley bis zum Slowpitch Softball

Das Schöne an Laufveranstaltungen ist: Wie neuerdings bei einer Fußball-WM kann da fast jeder mitmachen . Auch Zweibeiner, die mit Sport nur beim Verzehr von Sport-Gummi in Berührung kommen. Laufen alleine ist vielen zu wenig. Manche fanden ihr Glück, manche suchen es – welches Metier darf es denn sein, worin kann man besonders gut sein? Die Sport Austria Finals am vergangenen Wochenende, verteilt auf ganz Wien, boten für viele ein besonderes Angebot am zweiten Sportbildungsweg.

Mehr als 40 Sportarten und rund 700 Athleten machten Lust auf mehr. Selbst als sportkundiger Mensch war mir vieles neu – so war ich Zeuge beim Mixed Slowpitch Softball . Eine Sportart, die Interesse in mir weckte, aber da man neun weitere Mitspieler braucht (die könnte man in Wien schon finden), ließ ich davon ab und suchte mir Einzelsportarten, bei denen sich keiner mit mir ärgern muss.

Nix mit Wirtshaussport

Zunächst wollte ich ja zum Orientierungslauf, weil ich den beim Bundesheer ganz gut beherrschte, fand aber den Start nicht und landete beim Pumptrack, wo man Mountainbike-Strecken gefinkelt anlegt. Leider muss man da wirklich sehr geschickt sein. Aber dann wurde ich doch fündig: In der Sport Arena im Prater wurde Tischfußball angeboten. Als ich die besten Wuzzler dort sah, war schnell klar, dass ich meinen Gedanken vom „Wirtshaussport“ bald verwerfen musste.

Aber wieder zurück in Graz beschloss ich, mich einem Footvolley-Team (bin auf Partnersuche) anzuschließen. Dort fand die EM statt. Und da behaupte einer, in Österreich gäbe es nur Fußball, Ski und Tennis.