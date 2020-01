Teil 2 unseres traditionellen Sprachpannen-Rückblicks: Sprachliche Auffahrunfälle sollten nicht passieren – sind aber oft ziemlich lustig.

Stellvertretend für viele lustige Speisekarten eine Aufschrift in der Kantine des Akademietheaters: „Farschierterbraten mit Kartoffeln“.

Ein Leser bekam beim Arzt die Diagnose „Hängendes Lied rechts“ (klingt nach einem Ohrwurm ...). „Zu seiner Amtseinführung am Mittwoch hat Japans neuer Kaiser Naruhito Krummjuwelen und ein Schwert als Throninsignien überreicht bekommen.“ Das stand übrigens in der Krumm- bzw. Kronen-Zeitung.

ORF online meldete in Form sprachlichen Misstrauens: „Der Missbrauchsantrag wurde von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gegen die gesamte Bundesregierung eingebracht.“ Der ÖGB Tirol forderte, vermutlich im Rauch der Sinne, „Rauschverbote in der Gastronomie“. Die Gratiszeitung Heute schrieb: „Vom Auto überfahren, geschlagen und gewürgt“ ( Autos werden immer brutaler).

Ebenfalls in Heute: „Wer die Vespa gesteuert hat, ist indes unklar, die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte den Roller und ordnete eine Obduktion an.“ (Was die Obduktion der Vespa ergab, ist leider nicht bekannt.) „,Liebesgrüße aus Moskau’ mit Ursula Undress“, stand im Programm von Tele. Abgesehen davon, dass Ursula Andress in dem Film gar nicht mitspielt, hat sie offenbar wenig an.

Wir überlassen die lustigen Fehler ja gerne anderen, zur Gänze ist uns das nicht gelungen. „ Mittersill verbot am Hintersee Tee und Grillen arabischer Gäste“, schrieb der KURIER (die Gäste werden dankbar sein). „Zu Uhrzeiten hat der Säbelzahntiger angegriffen“ (die Tiger hielt sich offenbar genau an seine Termine). Oft muss man die Dinge aus der richtigen Instanz sehen, denn: „Der Fall dürfte bis in die höchste Distanz gehen.“ Und geredet wird erst ab Dienstag: „Nach montagelangem Schweigen hat sich der Klub wieder zu seinem Projekt zu Wort gemeldet."