Haarspaltereien

Dr. Martin S., häufiger Gast in dieser Kolumne, hat seinen letzten Haartrockner in den frühen 90er-Jahren erstanden. Mittlerweile aus biologischen Gründen nicht mehr auf derartige Geräte angewiesen, treibt ihn nur mehr eine Frage um: Warum wird das zweckdienliche Produkt heute nicht mehr „Fön“, sondern „Föhn“ geschrieben? Eine Frage, die auch in seinem Freundeskreis für haarige Diskussionen (und erhitzte Köpfe) sorgt.