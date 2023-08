Gut befülltes Loch

Dankbar durch den Tag gehen. So lautete einer der Tipps, die der KURIER für einen entspannten Sommer gab. Seien wir also dankbar, dass das Sommerloch heuer gut gefüllt war.

Da gab es die Löwin, die ein Wildschwein war. Da gab es eine unsichtbare Spinne im Supermarkt. Und da gab es den Trafik-Überfall, der an der Bürokratie scheiterte.

Auch die Politik bemühte sich sehr und diskutierte über Normalität, Bargeld und Arbeitszeitverkürzung.

Der ORF hat zwecks Befüllung des Sommerlochs vor vielen Jahren die „Sommergespräche“ erfunden. Die finden heuer in einem Kammerl des Parlaments statt, das an ein DDR-Verhörzimmer erinnert. Am Montag war Grünen-Chef Werner Kogler zu Gast und bastelte Satz-Girlanden, die von Scheibbs bis Nebraska reichten. Mit anderen Worten: Er koglerte. Nächste Woche kommt dann der FPÖ-Chef und wird heftig kickln.