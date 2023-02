Gesichtsnackt

Fr√ľher einmal war alles einfacher. Man wusste: Wer eine Maske tr√§gt, ist von Beruf entweder Chirurg, Bankr√§uber, Faschingsnarr oder Mitglied der Band KISS.

Dann kam Corona und alles war anders. Pl√∂tzlich h√§ngten wir uns alle Kaffeefilter vor die Nase, um damit einem kleinen, unfreundlichen Virus die lange Nase zu zeigen. Pl√∂tzlich hielten wir Abk√ľrzungen wie FFP oder MNS nicht mehr f√ľr merkw√ľrdige Parteien, sondern wussten, dass damit Masken gemeint waren.

Am 1. M√§rz endet die Maskenpflicht √ľberall in √Ėsterreich, und wir d√ľrfen wieder unsere nackten Gesichter zeigen, sogar in der U-Bahn in Wien. Macht uns das attraktiver? Da streiten ja die Experten. Manche sagen, die Maskenpflicht h√§tte √Ėsterreich √§sthetisch optimiert.

Eines steht fest: Mit der Maskenpflicht endet auch die M√∂glichkeit, sie falsch zu tragen. Wir werden sie nicht vermissen: Die, welche die Nase √ľber die Maske h√§ngen lie√üen und damit durch den Maskentest fielen.