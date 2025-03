Aui! Ummi! Oi! Eini! Die Himmelsrichtungen der Innsbrucker

Die hoch aufragende Nordkette gibt in Innsbruck verlässlich die Himmelsrichtung vor und weist zielsicher den Weg. Ortsfremde, die trotzdem Zweifel haben sollten, wo Norden ist und nicht ans Ziel kommen, können ja immer noch einen Einheimischen um Rat fragen.

Menschen ohne Orientierungssinn laufen in Innsbruck nicht wirklich Gefahr, sich zu verirren. Es sei denn, man geht mit tief gesenktem Kopf durch die Straßen und ignoriert das felsige Leitsystem , das die Natur dieser Stadt mitgegeben hat.

Wobei so ein waschechter Innsbrucker als Navi durchaus tückisch sein kann. Wenn Sie Pech haben, schickt er Sie im Kreis umher. Wir Innsbrucker haben es nämlich nicht so mit den Himmelsrichtungen oder mit links und rechts.

Mit Aui-ummi-oi-eini kommt jeder in Innsbruck von A nach B und ans Ziel. Zumindest über kurz oder lang.

In die Altstadt geht man zum Beispiel eini, ins Olympische Dorf fährt man oi, zur Hungerburg geht’s wiederum aui. In den Stadtteil St. Nikolaus jenseits des Inns kommt man ummi, ein St. Nikolauser wiederum, der in die Altstadt geht, kommt umma.