Für weibliche Zuseher

Es gibt einen neuen besten Dialog von und mit Harry Prünster, der wöchentlich etwas von Österreich und viel von Prünster zeigt. Zuletzt war er in St. Anton am Arlberg, und da hat er den Markus getroffen. Markus hütet Kühe. Prünster fragte ihn, ob Kühe ihre Glocke am Klang erkennen (ja) – und dann:

„Jetzt muss ich schnell was anderes fragen, weil das interessiert unsere weiblichen Zuseher. Du bist 18. Wann warst du das erste Mal auf der Alm?“ – „Mit 14.“

Das interessiert. Das hat vor allem unsere weiblichen Zuseher interessiert. Aber was ist mit den anderen Fragen, auf die unsere weiblichen Zuseher ebenfalls Antwort wollen? Zum Beispiel, wann Hubert – wir nehmen jetzt einmal Hubert – zum ersten Mal mit der Eisenbahn nach Frauenkirchen gefahren ist (mit Umsteigen in Neusiedl am See). Und könnte dann jemand im ORF speziell für unsere männlichen Zuseher erklären, wann Monika – wir nehmen jetzt einmal Monika – damit begonnen hat, nur noch Radio zu hören, und zwar Ö1.

