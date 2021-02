Bei Daria kam dieser Zeitpunkt nie. Selbst im fortgeschrittenen Alter, mit Hüft- und Lendenwirbelproblemen, kommt es für sie nicht in Frage, so ein Mäuerchen links liegen zu lassen. Da ist sie Kind geblieben und hat ihre Freude.

Und das erinnert mich daran, dass Hunde für immer jung, für immer Kinder sind. Während Menschenkinder irgendwann erwachsen werden, alleine ausgehen und sich selber etwas zu essen nehmen, brauchen Hunde ihr Leben lang jemanden, der mit ihnen rausgeht und sie füttert (obwohl ... Daria würde schon ohne uns in den Wald gehen und sich am Selbstbedienungsbuffet vermutlich nicht ungeschickt anstellen ...).

Hunde bleiben uns ihr Leben lang. Wer also jetzt einen sogenannten „Lockdownhund“ in sein Leben lässt, sei beglückwünscht zum wunderbaren Begleiter und Seelentröster – und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass er sich soeben entschieden hat, in den nächsten Jahren zwei- bis dreimal täglich spazieren zu gehen. Denn der Lockdown verschwindet hoffentlich, der Lockdownhund aber nicht. Er bleibt. Und er bleibt jung und anstrengend unternehmungslustig.

Am Freitag lief Daria im Wald einer Frau entgegen, die rief: „Jö, du bist aber noch jung!“ Automatisch antwortete ich: „Nein, zehneinhalb!“ Die richtige Antwort wäre natürlich gewesen: „Ja, im Herzen!“