Ang’radelt is

Auch wenn es der Winter noch einmal versucht – im Burgenland ist er Schnee von gestern. Wir feiern hier den Frühling. Manchmal ist es schon gut, keine Skiregion zu sein. Während im Westen noch um den Osterschnee gebangt wird, sind wir hier schon deutlich weiter. In Luising und Hagensdorf gibt es derzeit ein einzigartiges Naturschauspiel: die Blüte der Schachblume (oder Schachbrettblume). Nur einmal im Jahr, für etwa zwei Wochen, gibt es sie. Man darf dieses extrem seltene Pflanzenwesen nicht pflücken, nur bestaunen und sich daran erfreuen. Ihr Erscheinen läutet den Frühling im Südburgenland ein und setzt den Winter schachmatt.

In Oberpullendorf blüht es bereits in allen Farben in der „Osterwelt“, man braucht weder Skihandschuhe noch Skiunterwäsche, um dort im Freien Spaß zu haben, und der Osterbummelzug bleibt nicht im Schnee stecken. Und das Allerbeste: Während anderswo noch die Ski gewachselt werden, sind bei uns schon die Fahrräder startklar. Neue Wege fahren Bereits seit Wochen waren Radfahrer auf den Routen zwischen Illmitz und Jennersdorf unterwegs. Aber diesen Samstag erfolgte der offizielle Saisonbeginn mit „Losradeln“. Und zwar in Stegersbach, Bad Tatzmannsdorf, Rechnitz und Lockenhaus.