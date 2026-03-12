Störche, unsere treuesten Ferntouristen

Kommende Woche ist Frühlingsbeginn, und die ersten Fernreisenden sind bereits im Burgenland eingetroffen. Es sind die Weißstörche, die bei uns brüten und übersommern. Für einen Frühling und Sommer im Burgenland nehmen die Vögel einiges auf sich: zweimal jährlich Fernreisen von mehreren Tausend Kilometern, wobei sie bis zu 300 Kilometer pro Tag zurücklegen.

Es sind die sogenannten Ostzieher, die hierherkommen. Das heißt, sie fliegen im Herbst über die Bosporus-Route und den Nahen Osten bis in den Sudan, nach Tansania oder gar Südafrika und kommen Anfang März wieder zurück. Diese Störche kennen die Welt. Sie haben Länder bereist und Gegenden gesehen, die die meisten Österreicher in ihrem Leben nie kennenlernen. Dennoch kehren die Störche regelmäßig genau hierher zurück. Das Burgenland auf Platz 1 Als wir Kinder waren, fuhren unsere Eltern mit uns nach Rust, um auf die Rauchfänge zu schauen, ob die ersten Störche schon Quartier bezogen hatten. Es war eine Zeit, in der die Storchenpopulation stark rückläufig war. Gerade deshalb war es für uns Kinder ein besonderer Moment, das erste Storchenpaar des Jahres zu entdecken.