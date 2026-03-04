Burgenland der Krimis

An sich ist das Burgenland verlässlich ereignislos, zumindest da, wo ich lebe. Hinterm Schupfen geht die Sonne auf, hinterm Zwetschkenbaum geht sie unter. Dazwischen ein Kommen und Gehen, Social Media findet hier in der Küche statt. Überall Charakterdarsteller auf der Bühne des Lebens. Ungarn ist nah, oft näher als die Steiermark oder Niederösterreich. Das Burgenland ist eine Grenzerfahrung, nicht nur geografisch.

Das macht es zum perfekten Substrat für skurrile Krimis und schräge Romanfiguren. Jemanden wie die Erna Rohdiebl in Johanna Sebauers Roman „Nincshof“ oder Oma Hilda in Martina Parkers „Gartenkrimis“ kann man erfinden, muss man aber nicht. Es gibt sie längst. So wie Baba Sifkovits, die Mutter von Gruppeninspektor Sifkovits, in Thomas Stipsits’ „Stinatzkrimis“.

Starke Charaktere

Das Burgenland hat im Kleinen große Charaktere hervorgebracht, weil das Leben trotz – oder gerade wegen – der vermeintlichen Ereignislosigkeit hart sein konnte. Und es zieht Menschen an, die ähnlich ausgeprägte Charaktere haben und sich hier zugehörig fühlen.