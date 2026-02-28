Ein Tag ohne Strom: Wie man den Ausnahmezustand mögen kann

Stell dir vor, du wachst auf, und es gibt keinen Strom. So war es bei uns vergangenen Freitag. Ein Blackout? Eher ein „Whiteout“. Denn es lag so viel Schnee, dass wir das Hoftor kaum aufbrachten, um Brennholz aus dem Schuppen zu holen. Und es schneite weiter. Umstürzte Bäume, beschädigte Stromleitungen, dann eine Handy-Warnung, man solle zu Hause bleiben. Niemand wusste, ob und wann der Strom zurückkommt.

Gerade als der Frühling ums Eck schaute, die Vögel lauter wurden und auf der Wiese ein gelber Primelteppich wuchs, kam der tiefe Winter. Und so erlebten wir am vergangenen Wochenende etwas, das es gar nicht gibt: ein Schneechaos im Südburgenland (klingt ein bisschen wie Dachlawinenalarm in der Sahara, aber es war tatsächlich so).

Gesperrt

Für uns bedeutete das schließlich elf Stunden ohne Strom (im Nachbarort noch deutlich mehr), außerdem gesperrte Wege und Straßen – entweder weil umgebrochene Bäume diese direkt blockierten, oder weil die Gefahr herabbrechender Äste sie aus Sicherheitsgründen unpassierbar machte. Fast kniehoch lag schwerer Neuschnee, durch den wir uns die steile Streuobstwiese hinunterarbeiteten, nur, um zu sehen, dass einige alte Obstbäume gebrochen, andere sogar entwurzelt waren.

Man hat ja auf dem Land vielfältige Sorgen, wenn’s um das Wohl der Obstbäume geht: Spätfrost, Hagel, Schädlinge, Baumkrankheiten, Sturm, Nachbars Motorsäge ... Aber mit Schneebruch rechnet hier wirklich niemand.

Der geordnete Ausnahmezustand

Fast so schnell, wie er gefallen war, taute der Schnee auch wieder weg. Der Frühling griff durch. Und seither liegt das Geräusch von Motorsägen in der Luft. In jedem Garten werden umgefallene Bäume und gebrochene Äste beseitigt. Wahrscheinlich zwitschern inzwischen auch die Vögel wieder lautstark, aber die Motorsägen übertönen sie.