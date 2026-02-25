So viele Frauen. Der große Tisch war schon voll besetzt, als ich das erste Mal vorbeikam. Ich setzte mich mit vier Frauen an einen weiteren Tisch. Und obwohl ich niemanden kannte, kamen wir sofort ins Gespräch. Während wir häkelten.

In der Frauenberatungsstelle Jennersdorf des Vereins „Frauen für Frauen – Burgenland“ läuft seit Ende Jänner die Mitmachaktion „Häkeln gegen Gewalt“. Diese beruht auf der 2018 in Tirol ins Leben gerufenen, mittlerweile internationalen Initiative „Roses against violence“. Dabei werden Rosen gehäkelt und zur Bewusstseinsbildung im öffentlichen Raum angebracht oder verteilt – versehen mit Kärtchen, die eine Hand und den Schriftzug „Stoppt Gewalt an Frauen! “ zeigen.

Auch in Güssing und in Pinkafeld wird derzeit gehäkelt. Und aus Anlass des Weltfrauentags am 8. März, der heuer auf einen Sonntag fällt, werden die Rosen in Güssing am 5. und in Jennersdorf am 6. März verteilt. Häkeln wirkt Inzwischen ist das Häkeln für mich zum Fixpunkt geworden. Ich habe dabei Frauen kennengelernt, die ich sonst nie getroffen hätte, wir vernetzen uns, ich lerne neue Häkeltechniken und erkläre einer Frau, die noch nie eine Häkelnadel in der Hand hatte, die Luftmaschenkette. Frauen unterschiedlicher Altersstufen und Herkunft, mit Kopftuch oder ohne, mit Vorkenntnissen oder ohne finden zueinander und verfolgen ein gemeinsames Ziel.