Wer im Südburgenland als "Zuagroaster" gilt

Als ich die Werbung zum ersten Mal sah, hielt ich sie für einen Scherz: „Schnuppertage im Südburgenland zu gewinnen!“ „Wer braucht Schnuppertage?“, dachte ich. Meine Erfahrung als Zuagroaste war klar: Wenn man einmal im Südburgenland ist, geht man nie mehr weg. Wir dachten über einen Umzug nach und sind schneller hiergeblieben, als wir übersiedeln konnten, ohne Schnuppern.

Die Menschen sind offen, herzlich und echt. Sie hofieren einen nicht, sie lassen einen dazugehören. Auch wenn sie meinen Einwand, ich sei gar keine Zuagroaste, da ich ja in Eisenstadt aufgewachsen und somit Burgenländerin bin, nicht hören: „Eisenstadt? Das gilt bei uns nicht“, erklärte mir ein Hiesiger. Also blieb ich Zuagroaste und akzeptierte diesen Status, weil ich herausfand, dass auch unser Nachbar, der aus einer nur drei Kilometer entfernten Gemeinde stammt, als Zuagroaster gilt.

Auswanderungsland Wenn dieser Tage tatsächlich auf mein-suedburgenland.at die Ausschreibung für Gratis-Schnuppertage im Südburgenland läuft (kein Scherz!), können sich Familien bewerben, die überlegen, hier Fuß zu fassen . Und auch wenn man meine – streng subjektive – persönlichen Erfahrung außer Acht lässt, ist das eine gute Idee. Denn auch die Zahlen sprechen für den Zuzug: Bei der innerösterreichischen Migration lag das Burgenland im Jahr 2024 auf Platz zwei: 6.455 Zuzügler aus anderen Bundesländern haben sich das Burgenland als neuen Lebensraum ausgesucht. Weil es lebenswert ist.