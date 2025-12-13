„Weihnachten muss perfekt sein“: Aida Loos rät zur Wurschtigkeit

„Weihnachten muss perfekt sein.“ Oh, eine Müsserin! Gnädigste, ich MUSS Ihnen diese Frage stellen: Muss müssen müssen? Ja? Das „Muss“ ist aber ein Kondom für die Seele. Es verhindert, dass Leben entsteht. Es kommt zu Ihnen und sagt: „Ich bringe dir die frohe Botschaft. Und die ist: Du darfst nicht. Du kannst nicht. Du musst!“ Und Sie? Sie fallen auf die Knie. Aber nicht zum Beten – zum Buckeln.

Das Bild ist übertrieben? Nein, es ist sogar untertrieben, denn diese unwürdige Haltung alleine reicht Ihnen nicht. Nein, sie muss auch noch perfekt sein. Die Perfektion ist also die strenge Domina des Müssens, die zusätzlich mit einer Peitsche aus Lichterketten auf Sie eindrischt. Und wissen Sie, was das Tragische ist? Sie haben die Domina erfunden. Sie haben sie großgezogen. Sie haben ihr eine Lederuniform genäht aus Erwartungen, die niemand an Sie hatte außer Sie selbst.

Und selbst wenn Sie den perfekten Moment erreichen, was ist dann? Dann ist er vorbei. Dann müssen Sie den nächsten perfekten Moment schaffen. Und den nächsten. Und den nächsten. Sie streben nach etwas, was sich per Definition selbst zerstört. Perfektion ist die Bulimie der Pflichten Sie stopfen und stopfen, bis Sie so voll sind, dass Sie fast platzen. Dann kotzen Sie alles irgendwo aus und beginnen wieder von vorne. Als hätte Jesus gesagt: „Selig sind die Dekorateure, denn ihrer ist das Himmelreich!“ Jesus würde sich totlachen über Ihre Perfektion, denn er wurde bekanntlich in einem Stall geboren, zwischen Ochs und Esel, also umgeben von tierischen Exkrementen und ohne eine Hebamme.

Wenn heute jemand sein Kind so zur Welt bringen würde, käme das Jugendamt. Und diesen Moment – diesen katastrophal unperfekten Moment – den feiern wir. Das ist Weihnachten. Die Feier des absoluten Scheiterns aller Pläne. Und Sie? Sie wollen dieses Scheitern perfekt nachstellen müssen. Und Sie sind nicht alleine. „Stille Nacht“ heißt nur deswegen so, weil alle zu erschöpft zum Schreien sind. Was Sie wirklich wollen, aber nicht sagen können, ist: „Wenn ich die Gans perfekt mache, dann müsst ihr mich lieben!“ Aber so funktioniert das nicht Die Liebe ist kein Tauschgeschäft. Kein Leistungsnachweis. Liebe passiert nicht auf Kommando, und ist auch nicht an der Anzahl der verschiedenen Kekssorten messbar. Liebe ist – und jetzt müssen Sie stark sein – grundlos. Man wird geliebt oder nicht, und die Gans hat damit nichts zu tun. Die wollte nämlich ursprünglich auf der Wiese stehen und Würmer fressen. Jetzt ist sie tot und Projektionsfläche für Ihre Neurosen.