„Bin ich ein Narzisst?“: Aida Loos gibt Ihnen die Antwort

„Bin ich ein Narzisst?“: Die Frage ist nicht, ob Sie ein Narzisst sind, sondern ob Sie ein interessanter Narzisst sind. Langweilige Narzissten sind nämlich die wahre Plage unserer Zeit. Menschen, die endlos über sich selbst sprechen, ohne auch nur einen einzigen originellen Gedanken zu haben. Entsetzlich! Aber Sie kann ich beruhigen: Die Tatsache, dass Sie sich sorgen, narzisstisch zu sein, disqualifiziert Sie. Die Frage allein ist ihre eigene Widerlegung. Es ist, als würde sich ein Obdachloser fragen, ob seine Villa zu protzig ist.

Wie kommen Sie überhaupt darauf? Ihre Frau nennt Sie so? Hat sie zufällig auch ADHS bei den Nachbarskindern und ein Burn-out bei Ihrem Hund festgestellt? Mein Gott, die Ehe! Diese wunderbare Symbiose, bei der einer glaubt, den anderen zu therapieren, während der andere glaubt, den einen zu ertragen. Ihre Ehe scheint zusätzlich ein Tretboot auf dem Ozean der Zweisamkeit zu sein, auf dem immer einer glaubt, der andere trete zu wenig. Und jetzt stellt sich heraus: Sie treten nicht nur zu wenig, Sie treten ausschließlich in Ihre eigene Richtung! Was für eine Überraschung in einer Kultur, die Männern seit Jahrhunderten beibringt, sie seien der Nabel der Welt. Geschirr vs. Diagnose Was verrät es eigentlich über Ihre Frau, dass sie einen vermeintlichen Narzissten geehelicht hat? Dieser Vorwurf ist doch nur eine sehr komplizierte Form zu sagen: „Du denkst zu wenig an mich“, was ziemlich ich-bezogen ist, wenn man es mal durchdenkt. Früher hat man mit Geschirr geworfen, heute wirft man mit Diagnosen um sich. Die Entwertung des Partners hat endlich akademisches Niveau erreicht. Außerdem ist Narzissmus kein Fehler mehr im System – er ist das System.