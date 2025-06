Verstehe, Sie vermissen also den Iran. Sie Arme, das ist ja wie ein chronischer Zahnschmerz, nur emotionaler und ohne Aussicht auf eine Füllung. Erzählen Sie mir, fehlt Ihnen denn das dezente Gefühl der permanenten Kleidungsberatung durch bewaffnete Sittenwächter so sehr? Oder vermissen Sie eher den Nervenkitzel eines Raketenangriffs? Ich muss schon sagen, Ihr Timing für Nostalgie ist bemerkenswert. Als würde sich ein Truthahn im November nach Thanksgiving sehnen.

Keiner versteht Sie hier? Natürlich nicht. Wie auch? Zwischen „I wü wieder ham“ nach drei Krügerln und „Meine Familie lebt in einem Kriegsgebiet“ liegen auch 17 Galaxien des Selbstmitleids und keine Flugverbindung zur Vernunft.

Rebellion gegen die Realität

Wissen Sie, Ihr Heimweh ist eigentlich ein Akt der Rebellion gegen die Realität – Sie weigern sich zu akzeptieren, dass ein Land, das so reich an Kultur und Geschichte ist, gleichzeitig so arm an Freiheit sein kann. Das alte Persien war die Wiege der Zivilisation und hat Poesie über die Liebe zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo in Europa Frauen verbrannt wurden, weil man dachte, sie wären Hexen. Mittlerweile aber werden die Frauen im Iran für zu lockere Kopftücher und Männer für zu enge Hosen hingerichtet. Es ist die einzige Modewelt, in der „todschick“ keine Metapher ist.