Aida Loos ist freudloos: Ich habe einen Putzzwang

Das Traurige am Putzzwang ist, dass er wenig mit Hygiene zu tun hat und viel mehr mit Kontrolle. Die Welt da draußen ist ein Sauhaufen, der sich einen Dreck um Ihre Ordnung schert. Die Politik, die Wirtschaft, die Liebe. Alles chaotisch und unberechenbar. Das Universum eine einzige Schweinerei. Geburt? Blutig. Tod? Unappetitlich. Dazwischen? Verdauung. Aber Ihre Wohnung können Sie kontrollieren. Bis zur letzten Staubflocke. Da stehen Sie also mit Ihrem Wettex und wollen der Welt einen Strich durch die Rechnung machen. Heldenhaft, aber auch sinnlos. Als würde man mit seiner Alkoholfahne gegen einen Waldbrand blasen. Sie sind vielleicht gar nicht putzsüchtig, sondern einfach nur größenwahnsinnig.

Aber Sie putzen gerne? Das heißt also, Sie verbringen Ihre kostbare Lebenszeit im Kampf gegen ein Heer aus eigenen Hautzellen, Fasern Ihrer Kleidung und Partikeln der Außenwelt? Kaum ist die letzte Oberfläche poliert, tanzt bereits das nächste Staubkorn majestätisch in der Nachmittagssonne. Dazwischen haben Sie vielleicht 3 Minuten Ruhe, die Sie aber nicht genießen können, weil Sie nicht wissen, wohin mit sich selbst. Es ist, wie wenn einem Jäger die Hasen ausgehen. Ein Dilemma.

Einen Putzzwang haben Sie? Wie spektakulär unspektakulär! Also nicht für mich persönlich, aber für eine Gesellschaft, die Frauen von klein auf beibringt, ihre eigene Unterdrückung so lange zu polieren, bis sie glänzt. Ein Mann mit Putzzwang? Ein bemitleidenswerter Sonderling. Eine Frau mit Putzzwang? Gut erzogen! Als hätte die Evolution Frauen mit einem Staubsauger statt einer Wirbelsäule ausgestattet. Mein Ururgroßvater hätte Sie nicht therapiert, sondern angestellt.

Feindliche Lebensformen

Ihre Beziehung zu Schmutz gleicht einer toxischen Liebesaffäre. Je mehr Sie ihn loswerden wollen, desto intensiver nehmen Sie ihn wahr. Während andere Menschen einen Raum betreten und denken „Ah, ein Zimmer“, scannen Sie die Umgebung. Staub unter der Kommode: 3,7 Millimeter, Wasserfleck am Fenster: 2 Tage alt, Fussel am Teppich: feindliche Lebensform. Es ist fast bemitleidenswert. Sie sind wie eine Zahnärztin, die nicht mehr in der Lage ist, das schöne Lächeln ihres Gegenüber zu sehen, sondern nur die Plaque am hinteren Backenzahn.

Haben Sie denn jemals Besuch? Nein? Ich würde auch niemanden besuchen, der mir bei der Türschwelle schon suggeriert: „Atme nicht! Schwitz nicht! Berühr nix! Am besten schwebst du!“ Hätten Sie gerne Besuch? Ja? Ach, das Leben kann so grausam sein in seiner Perfektion. Hier eine schmutzige Wahrheit: Perfektion ist die Feigheit der Mittelmäßigen. Wer alles sauber hat, hält das Leben auf Distanz. Es ist Selbstsabotage mit Lavendelduft.