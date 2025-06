Aida Loos ist freudloos: Ich habe keine Freunde

Sie haben keine Freunde? Mein herzliches Beileid! Nein, warten Sie, das war falsch formuliert. Ich meinte: Meine aufrichtigsten Glückwünsche, denn wissen Sie, was Sie auch nicht haben? Emotionale Schulden. Überlegen Sie doch mal: Was ist eine Freundschaft anderes als ein kalkuliertes Kleinunternehmen, das ständige Kosten-Nutzen-Analysen durchführt, und zwar mit der Währung Aufmerksamkeit, die man wie Geld nur dann herborgt, wenn man sich sicher sein kann, alles zurückzukriegen. „Ich höre mir deine Beziehungsprobleme an, dafür musst du meine Urlaubsfotos liken.“

Früher musste man für eine Freundschaft noch durch Feuer gehen – heute reicht es, wenn man online geht. Die Tragik ist, dass jeder, der weniger als 3.000 Freunde hat, ungefähr so relevant ist wie ein Faxgerät. 3.000! Nicht einmal die katholische Kirche behauptet, so viele Freunde zu haben, und die rechnet auch die Toten mit.