Frau Windsor und Herr Jagger

Das Leben liebt interessante Zufälle. Am Donnerstag feierte die Queen (die Königin) ihr 70-Jahre-Thronjubiläum – auch Queen (die Band) werden spielen. Am gleichen Abend begannen die Rolling Stones (die Band) in Madrid ihre neue Tournee – mit der sie ihr 60-Jahre-Bestandsjubiläum begehen. (Warum eigentlich begehen? Rockmusik gilt ja nicht mehr als Verbrechen.)

Wir Menschen wissen, manche Dinge überdauern die Jahrhunderte: In England regiert Frau Windsor, auf der Bühne regiert Herr Jagger, um 19.30 Uhr kommt die ZIB, wenn man Spaghetti isst und was Weißes anhat, patzt man sich an, zu Pfingsten gibt’s Stau. Entlang dieser Tatsachen kann man sich durch den Sumpf des Lebens tasten, wie an einem Handlauf.

Wir mögen Veränderungen nicht und hoffen, die Geschichte möge zum Stillstand kommen.

Wobei: Ein Leben ohne die Queen und die Stones ist zwar unvorstellbar – aber nicht ganz auszuschließen.