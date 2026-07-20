Rath Reist: Das Hotel, in dem die Zeitlosigkeit beginnt
Mitten im Herzen Singapurs gibt es einen Ort, an dem Gelassenheit den Takt vorgibt. Das Four Seasons Singapore schafft eine Oase, in der Luxus nicht laut, sondern selbstverständlich ist.
Von Carsten K. Rath
Ein Glas Champagner, Herr Rath?“ So sollte das Entrée einer Reise sein. Die Kulinarik in den Lounges von Singapore Airlines bringt mich in Versuchung, das Menü an Bord auszulassen. Es wäre fatal gewesen – über den Wolken steigert die Crew das kulinarische Niveau mit ihrer herzlichen Gastfreundschaft noch.
Professionell und herzlich – Service Exzellenz und Haltung, das begeistert. Der Check-in im „Four Seasons Singapore“ knüpft daran an. Ich bin zu früh, das Haus ist ausgebucht, aber Mitarbeiterin Sandra zaubert ein freies Zimmer herbei. Mein Gepäck kommt in Rekordzeit aufs Zimmer, noch während ich den ersten Blick auf die Skyline werfe. Das Restaurant „Nobu“ hingegen punktet mit Muße.
Perfektion mit menschlicher Note
Heute serviert Chef Héctor Mirón Parra ein sechsgängiges Signature-Omakase-Menü, das in einem marinierten schwarzen Kabeljau gipfelt. Weder Tempo noch Muße, sondern Zeitlosigkeit. In der „Chi Longevity Clinic“ verspricht man, mein biologisches Altern zu verlangsamen. Die 90-minütige Peranakan Signature Therapy mit Gewürzen und vermahlenen Hölzern wirkt wie ein sanftes Peeling, das jeden Stress nimmt.
Beim Cocktail in der „One-Ninety Bar“ gleitet der Blick über die Stadt. In solchen Momenten wird klar: Dieses Haus atmet den Geist der „101 besten Hotels“ – ein Ort, an dem Perfektion eine zutiefst menschliche Note bekommt.
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