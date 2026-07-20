Von Carsten K. Rath Ein Glas Champagner, Herr Rath?“ So sollte das Entrée einer Reise sein. Die Kulinarik in den Lounges von Singapore Airlines bringt mich in Versuchung, das Menü an Bord auszulassen. Es wäre fatal gewesen – über den Wolken steigert die Crew das kulinarische Niveau mit ihrer herzlichen Gastfreundschaft noch.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings „Die 101 besten Hotels“ für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Professionell und herzlich – Service Exzellenz und Haltung, das begeistert. Der Check-in im „Four Seasons Singapore“ knüpft daran an. Ich bin zu früh, das Haus ist ausgebucht, aber Mitarbeiterin Sandra zaubert ein freies Zimmer herbei. Mein Gepäck kommt in Rekordzeit aufs Zimmer, noch während ich den ersten Blick auf die Skyline werfe. Das Restaurant „Nobu“ hingegen punktet mit Muße.

Der Rooftop-Pool im Four Seasons Singapore ©Four Seasons Singapore

Perfektion mit menschlicher Note Heute serviert Chef Héctor Mirón Parra ein sechsgängiges Signature-Omakase-Menü, das in einem marinierten schwarzen Kabeljau gipfelt. Weder Tempo noch Muße, sondern Zeitlosigkeit. In der „Chi Longevity Clinic“ verspricht man, mein biologisches Altern zu verlangsamen. Die 90-minütige Peranakan Signature Therapy mit Gewürzen und vermahlenen Hölzern wirkt wie ein sanftes Peeling, das jeden Stress nimmt.