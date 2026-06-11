Von Carsten K. Rath Bienenstöcke auf dem Hoteldach? Im "JW Marriott Hotel Frankfurt" ist das kein PR-Gag, sondern die flüssige Visitenkarte des Hauses und die exquisite Ingredienz für den Begrüßungsdrink, der einen wunderbar leicht ankommen lässt. Der Check-in ist effizient, fokussiert und ohne großes Tam-Tam. Das habe ich in einem Stadthotel selten erlebt.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Kunst, die Hollywood interessiert Für General Manager Holger Hanselmann ist Luxus ist das Zusammenspiel aus Licht, Akustik, Architektur und einer Team-Energie, die einen leicht durch das Haus trägt. In meinem Zimmer atme ich tief durch. Hinter der bodentiefen Verglasung ist Frankfurts Skyline zum Greifen nah. Blank polierter Parkettboden, hochwertige Kissen und skandinavisch inspiriertes Design geben dem Raum Kontur.