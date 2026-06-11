Rath Reist: Skyline-Juwel über den Dächern Frankfurts
Skyline, Sterneküche und Honig vom Hoteldach: Das JW Marriott Hotel Frankfurt überrascht mit Luxus und viel Persönlichkeit.
Von Carsten K. Rath
Bienenstöcke auf dem Hoteldach? Im "JW Marriott Hotel Frankfurt" ist das kein PR-Gag, sondern die flüssige Visitenkarte des Hauses und die exquisite Ingredienz für den Begrüßungsdrink, der einen wunderbar leicht ankommen lässt. Der Check-in ist effizient, fokussiert und ohne großes Tam-Tam. Das habe ich in einem Stadthotel selten erlebt.
Kunst, die Hollywood interessiert
Für General Manager Holger Hanselmann ist Luxus ist das Zusammenspiel aus Licht, Akustik, Architektur und einer Team-Energie, die einen leicht durch das Haus trägt. In meinem Zimmer atme ich tief durch. Hinter der bodentiefen Verglasung ist Frankfurts Skyline zum Greifen nah. Blank polierter Parkettboden, hochwertige Kissen und skandinavisch inspiriertes Design geben dem Raum Kontur.
Originale des Künstlers Hartwig Ebersbach schmücken die Wände. Manch Hollywood-Star soll schon Interesse an den Unikaten gezeigt haben. Über die markant geschwungene Showtreppe gelangt man in die exotische Sinnlichkeit des Restaurants "Greta Oto". Unter einer leuchtenden Schmetterlings-Installation zelebriert Chefkoch Dean K’Toth seine "Amazonian Cuisine". Mein Oktopus ist zart gegart, die lila schimmernde Oliven-Emulsion gibt Tiefe – ein optisches wie geschmackliches Kunstwerk. Dank der feinsinnigen Kuratierung durch MHP Hotels ist das Haus tief mit der Frankfurter Stadtseele verwachsen.
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