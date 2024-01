Faschierter Hund

Unlängst wurde an dieser Stelle das Wort Leberkäsesemmel erwähnt. Geht natürlich gar nicht. Schließlich haben wir jetzt Veganuary – ein etwas hatscherter Neologismus für den „veganen Jänner“: eine weltweite Initiative, die versucht, Menschen zu pflanzenbasierter Ernährung zu motivieren. Auch Firmen wie Ikea machen mit. Grönsaksbullar und Plantbullar sind das Gebot der Stunde. Gemüse- und Pflanzen- statt Fleischbällchen. Köttbullar haben ja schon längst ein Imageproblem. Der Veganuary war noch lang nicht erfunden, da haben tschechische Behörden in einer Packung Köttbullar Pferdefleisch gefunden. Black Beauty im Tiefkühlfach! Furchtbarer ist nur Lassie auf dem Teller. Geht ab jetzt auch nicht mehr. In Südkorea ist das Schlachten von Hunden künftig verboten. Hierzulande empört man sich ja gern bei der Vorstellung von faschiertem Hund, aber wie wird eigentlich der Veganuary in Österreich? Hauptsache paniert. Außebochn, wie der Wiener sagt.