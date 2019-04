Falsch ausgelegte Besitzansprüche

Dass nach sieben Spielen das Warten auf den ersten Austria-Sieg die Anhänger wütend macht, ist nachvollziehbar;

... dass violette Radikalinskis mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln (letztlich erfolgreich) ein Cupfinale Rapid – Salzburg im Austria-Stadion (mit)verhindert haben, löst auch im Austria-Lager die unterschiedlichsten Reaktionen aus;

... dass sogar das österreichische Nationalteam anlässlich des Länderspieles gegen Schweden per Spruchbändern und Social Media als „unerwünscht in Favoriten“ erklärt wurde, geht schon gar nicht. Fehlt nur noch, dass Austria-Hardliner auch gegen das im Austria-Stadion stattfindende Finale in der Damen-Champions-League 2020 protestieren.

Warum der ÖFB als Veranstalter das Austria-Stadion bevorzugt und nach den Fan-Protesten am 1. Mai beim Cupfinale Rapidler und Salzburg lieber in Klagenfurt statt im Happel-Stadion gegen den Ball arbeiten lässt?

Weil die Gemeinde Wien als Happel-Stadion-Vermieter recht kühn sein kann, wie der ÖFB erst kürzlich zur Kenntnis nehmen musste, als für ein einziges Training der österreichischen U-19-Auswahl 11.000 Euro verlangt wurden. Das Argument: Das Prater-Feld hinter dem Betonoval musste bis lang nach Mitternacht überstundenintensiv spieltauglich gemacht werden.