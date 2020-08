Fabelhafte Welt: Ahoi! Die Schräglage ist inklusive

Einige Bekannte reagierten mit Entsetzen auf meinen Plan, eine Woche lang mit der Familie auf einer Segelyacht zu verbringen. Das wiederum entsetzte mich: Was gibt es Schöneres, als mit den Liebsten auf wenigen Quadratmetern und ohne Fluchtmöglichkeit Wind, Wellen wie Wetter ausgesetzt zu sein? Zudem: Segelyachten sind zudem die virus-sicherste Möglichkeit, das Meer zu genießen.

Letzteres war für unsere geliebten „Landratten“, also meines Bruders Angebetete wie den mir Angetrauten ein Grund, dem Abenteuer zuzustimmen. Der andere: Wir wünschten uns das soooo sehr! Die Kaisers sind seit drei Generationen leidenschaftliche Segler und die Kaiser-Lovers wussten, dass eine Zukunft an unserer Seite Seetauglichkeit voraussetzt. Nun gibt es allerdings in unserer Familie eine vielleicht nicht ganz den modernen Regeln der Pädagogik entsprechende Lehrmethode: Unmittelbar auf die theoretische Einführung folgt die Praxis. Mein Bruder und ich lernten Skifahren, Rad fahren, segeln, schwimmen etc., indem wir ausführlich instruiert und alsgleich danach auf Hängen, Radwegen oder in Gewässern ausgesetzt wurden. Das funktionierte wunderbar, doch unsere Lieblinge waren etwas geschockt, als die Yacht gleich am ersten Tag bei Starkwind ordentlich Schräglage bekam. Brüderchen an der Großschot, ich an der Vorschot und Daddy am Steuer jauchzten vor Freude, unsere Badegäste wurden bleich um die Nasen.

Als die Frau Mama deren Gesichtsfarbe im Hafen mit Nussschnaps wiederherstellte, stellte sich heraus, dass wir vergessen hatten zu erwähnen, dass unser Kielboot nicht „umfallen“, also kentern, kann. Der mir angetraute Medizin-Mann verabreichte beiden daraufhin diverse Medikamente, und sie entspannten sich von Tag zu Tag mehr. Es gibt schließlich nichts Schöneres, als mit den Liebsten auf wenigen Quadratmetern und ohne Fluchtmöglichkeit Wind, Wellen und Wetter ausgesetzt zu sein.

