Es herbstelt

Ihr Autor hält ja den Herbst für eine ungeheure Zumutung des Lebens: Wie kann es möglich sein, dass etwas so Schönes wie der Sommer jedes Jahr durch Nässe, Kälte und Dunkelheit ersetzt wird? Warum ist das nicht gesetzlich verboten? Welche Partei unternimmt dagegen etwas? Und was sagt die UNO?

Gar nicht wenige Menschen empfinden das aber ganz anders. Eine Umfrage in Deutschland hat ergeben, dass zwei Drittel der Befragten „Summertime Sadness“ erleben, also Gefühlsschwankungen. Manche haben das Gefühl, etwas zu verpassen, weil sie ständig die Urlaubsfotos der anderen sehen. Andere fühlen sich unter Druck, eine Sommerliebe finden zu müssen. Und nicht wenige haben gerade im Sommer besondere Angst wegen des Klimawandels. All diese freuen sich auf den Herbst.

Für uns Herbst-Leidende gibt es immerhin Trost in Form von frischem Wein. Wobei: Das Schöntrinken funktioniert ja auch nicht, ergab eine Untersuchung.