Enttäuschte Hoffnungen

In Österreich war Marcel Koller 2015 der gefeierte Mann, weil Vater der ersten sportlichen EM-Qualifikation. Weil die WM verpasst wurde, wurde er schnell Buhmann. Dann kam Franco Foda. Und alles, was der Deutsche angriff, schien besser zu sein als das, was der Schweizer sieben Jahre getan hat. Koller setzte konsequent auf eine – seine – Spielphilosophie. Foda hingegen variierte mit seinen Spielsystemen. Weil die ersten sechs Spiele, allesamt Testspiele, gewonnen wurden, schien Foda alles richtig zu machen. Immerhin waren ja Russland und Deutschland unter den Geschlagenen.

Die großen Hoffnungen wurden aber durch biedere Auftritte in der Nations League enttäuscht. Und so zeigt sich, dass auch Foda kein Wunderwuzzi ist. Was er aber auch nie behauptet hat. Man sollte sich an ihn aber nicht nur erinnern, weil er Alaba im Team auch dort spielen ließ, wo er bei den Bayern spielt: als Linksverteidiger. Aber das war gegen Bosnien – in Belfast war’s schon wieder ganz anders.