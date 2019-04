Entspannung

Zwei Erkenntnisse, zu denen man durchs TV-Schauen in den vergangenen Tage gelangt ist ... abgesehen davon, dass man um 19 Euro 99 einen Klobesen mit elastischen Borsten kaufen kann, der nicht tropft ( HSE 24) und grüne Paprika unreif sind wie grüne Marillen (Puls 4):

„Weightless“ von der britischen Band Marconi Union ist laut Studie die entspannendste Musik der Welt, sie mindert Angst und Stress und innere Unruhe um 65 Prozent, der Herzschlag passt sich dem langsamen Beat an Die ARD berichtete Mittwoch ausführlich. Acht Minuten dauert das Original, das unter Mitwirkung eines Klangtherapeuten entstanden ist.

Hingegen: Wenn Politiker in der „ZiB 2“ Drohungen ausstoßen und beleidigend werden, weil sie sich die Fragen nicht aussuchen können, steigen Ärger und Stress und innere Unruhe um 65 Prozent.

Vom „Weightless“ gibt es mittlerweile eine 10-Stunden-Version.