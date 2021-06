28 Grad? Ideal für Waldwanderungen. Im Wald ist es kühl. Daria geht ohne Protest neben mir her. Da scheint zwischen den Baumstämmen die tief stehende Sonne durch. Daria bleibt stehen, hechelt, keucht, geht keinen Schritt weiter. Plötzlich fängt sie mit den Vorderpfoten zu graben an, so, als wäre sie wieder jung.

Darias Kopf verschwindet immer tiefer in dem Loch, das sie gräbt. Die feuchte Erde fliegt, die weißen Hundepfoten sind längst braun. Mit einem tiefen Seufzer lässt sich Daria in ihr Erdloch fallen. Ungeduldig stehe ich daneben und warte auf sie. Wenn das so weitergeht, bin ich auch langsam bereit für den Herbst.