Der Klimawandel verändert die Tier- und Pflanzenwelt. So wurde in Graz jetzt eine bei uns bisher unbekannte Raubwanzenart entdeckt. Ebenso jetzt in Österreich heimisch: Der Kreuz-Schneckenspringer, die Buckeltanz-Fliege und eine Saftkäfer-Art. Von der bösen asiatischen Tigermücke und einer Schwebgarnele erst gar nicht zu reden.

Aber das ist möglicherweise erst der Anfang. Ein dem Autor bekannter junger Mann verbrachte einmal ein Semester im Süden der USA. Als er erzählte, aus Österreich zu kommen, wurde er ganz entsetzt gefragt, ob es bei uns nicht sehr gefährlich sei – mit all den frei laufenden Löwen, Elefanten und anderen wilden Tieren. Das passiert, wenn man nicht nur Austria mit Australia verwechselt, sondern auch Australien mit Afrika.

Wer weiß, was dem Klimawandel noch alles einfällt – aber frei lebende Elefanten und Löwen gibt es bei uns noch nicht.