Eisenstadt macht Schlagzeilen

Eisenstadt ist berühmt. Unsere wunderschöne Landeshauptstadt ist derzeit in den Schlagzeilen. Aber leider nicht aufgrund der Aktion „Schmetterlingswiesen“, die dieser Tage wieder unter Beteiligung der städtischen Kindergärten durchgeführt wurde und seit 2018 wächst und wächst – auf mittlerweile mehr als 20 Blühstandorte im Stadtgebiet. Auch nicht aufgrund der positiven Kaufkraftentwicklung, die der Stadt vor einigen Tagen attestiert wurde. Oder weil am Samstag das große „Anradeln 2026“ stattfindet (Start um 10 Uhr vor dem Rathaus).

Und ebenso wenig, weil vergangene Woche 34 burgenländische Kinder- und Jugendchöre im Eisenstädter Haydnsaal am Landesjugendsingen 2026 teilnahmen ... Es gäbe so viel zu berichten, aber ein Thema überlagert derzeit alles: Rattengift in Babynahrung. – Alleine das aufzuschreiben oder auszusprechen ist so absurd, dass man es selbst als fiktive Krimihandlung absolut geschmacklos fände. Völlig absurd und doch real Aber dieser Kriminalfall ist nicht fiktiv. Und einer der Schauplätze, ein Supermarkt in Eisenstadt, ebenso wenig. Alles real. All das trägt sich seit Tagen tatsächlich zu. Die polizeiliche Suche nach einem zweiten kontaminierten Glas Babynahrung in Österreich war am Dienstagnachmittag weiter im Gange, obwohl es Stunden davor kurz geheißen hatte, das Glas sei gefunden worden. Die Ermittler dementierten dies, die Verunsicherung geht weiter.