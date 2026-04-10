Frauen auf die Bühne!

Frauen vor den Vorhang! Das Frauenbild, das im Burgenland, vor allem auf dem Land, vorherrscht, ist nach wie vor geprägt von viel Arbeit und wenig Anerkennung oder gar Macht. Dabei gibt es Frauen, die an entscheidenden Stellen ihren Gestaltungswillen beweisen. Aber Macht? Welche Frau würde offen danach streben? Frauen arbeiten lieber hart, als sich selbst in Szene zu setzen.

Wenn jetzt etablierte Autorinnen wie Johanna Sebauer oder Theodora Bauer historische und sagenumwobene Frauengestalten des Burgenlands aus neuen Blickwinkeln betrachten und auf die Bühne holen, ist das ein Anstoß, auch die aktuelle Machtverteilung im Land ins Bewusstsein zu holen. Das Burgenland hatte starke Frauenpersönlichkeiten, es gab Frauen an Machtpositionen – und es gibt sie in der Gegenwart. Starke Momentaufnahme Die Positionen der Ersten und Dritten Landtagspräsidentin, die der Landeshauptmannstellvertreterin sowie einer Landesrätin sind derzeit in Frauenhand. Das Burgenland kann aktuell auf eine Volksanwältin und 17 Bürgermeisterinnen verweisen. Und die jüngste Auswertung von bundesweit 920.000 Führungsfunktionen ergab, dass das Burgenland mit 31,2 Prozent den zweithöchsten Anteil von Frauen in Führungspositionen hat (nur Oberösterreich liegt mit 32,7 Prozent leicht darüber).