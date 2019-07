Von einigen Politikern weiß man, dass sie in ihrer Familie Einflüsterer hatten. Eine Frau des früheren deutschen Bundeskanzlers Schröder ließ sich deshalb gleich bei ihm im Amt ein Büro einrichten, und von HC Strache selbst war immer wieder zu hören, er hole sich Rat bei seiner Ehefrau.

Nun wurde, dank der Sendung „Seitenblicke“, ein besonders krasser Fall von Einflüsterung bekannt: Über den Dächern von Graz fand der Schlossbergball statt, 1.300 Gäste feierten den Sommerbeginn, unter ihnen eine Ex-Ministerin. Auf die Frage, ob sie mit dem Schlossberg etwas Besonderes verbinde, antwortete sie, ihr Sohn sei „unglaublich vernarrt in den Schlossberg, er erklärt uns immer, was er für einen geschichtlichen Hintergrund hat.“

Der Bub ist sieben!

Daran sieht man, dass zu wenig für Kinderbetreuung geleistet wird und es ein Fehler der Regierung war, das Budget zu kürzen.