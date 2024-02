Eine Hütte für Eddie

Auftragsbriefe. Die berühmtesten schrieb Cyrano de Bergerac vor 400 Jahren, und die Kunst, im Namen anderer Brief zu schreiben, ist nicht ausgestorben (S. 24). Die überzeugendsten Briefe schreibt man aber immer noch selbst – wenn man ein dringendes Anliegen hat. So schrieb im Juni 1956 der zwölfjährige Jim Berger an den berühmten Architekten Frank Lloyd Wright, dass sein Hund eine Hütte brauche und ob der Architekt eine solche entwerfen könne. Aufstellen könne Jim sie selber, er könne auch für den Entwurf zahlen, er arbeite neben der Schule als Zeitungsausträger und habe Geld auf der Seite. Die Eckdaten: „Mein Hund heißt Edward, wir nennen ihn Eddie. Er ist vier Jahre alt, in Hundejahren 28. Er ist ein Labrador Retriever, 57 Zentimeter hoch und 90 Zentimeter lang.“ Jims Brief überzeugte den Architekten und so kam es, dass der Erbauer des New Yorker Guggenheim-Museums auch eine Hundehütte in Kalifornien schuf.