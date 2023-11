Ein leckeres Spiel

Österreich und Deutschland sind zwei Länder, getrennt durch die gemeinsame Sprache, wie Karl Kraus angeblich nie gesagt hat. Hört der Deutsche „lecker“, bekommt er Hunger, hört der Österreicher „lecker“, kriegt er einen Zorn.

Die Deutschen sind beim Fußball besser als wir, umso größer ist in Österreich die Freude, wenn Deutschland verliert – da gab es zuletzt reichlich Anlass, vergnügt zu sein. Österreich gewinnt im Fußball manchmal gegen Deutschland, aber meistens in Spielen, in denen es um nichts geht. So auch in Córdoba – wo Edi Finger gar nicht im Fernsehen, sondern im Radio narrisch wurde – da war Österreich schon ausgeschieden.

Sollten unsere Kicker heute gegen Deutschland gewinnen, dann bieten sie uns das zweitschönste Gefühl, das wir kennen: Siegestaumel. Sollten sie aber verlieren, dann bieten sie uns das schönste Gefühl: den kollektiven Rausch der Traurigkeit, Grantigkeit und Enttäuschung.