So viel Lob und Bewunderung für ihr Auftreten wie diese Woche hat Daria noch nie geerntet. Höhepunk war der Donnerstag. Zuerst die Frau an der Bachpromenade, die sich in langen, zähen Verhandlungen mit ihrem mürrischen Pudel befand. Der wollte keinen Meter weitergehen. Als Daria und ich, quasi im Gleichschritt, an den beiden vorbeidackelten, hörte ich, wie die Frau dem Pudel zurief: „Schau dir den Beagle an! So ein Braver, da kannst was lernen!“

Ich beschleunigte den Schritt, damit die Frau nicht hörte, wie ich einen Lachkrampf bekam. Alle meine Finger und Zehen reichen nicht aus, um daran abzuzählen, wie oft ich mit der bockenden Daria an der Bachpromenade zähe Verhandlungen geführt habe. Ob wir abbiegen oder weitergehen. Ob wir umkehren oder weitergehen. Ob wir die Enten fressen oder weitergehen ...