Donner, Wetter, Blitz

Hunde bedanken sich nicht beim Menschen, so wie sie sich auch ihrerseits kein Revanche-Danke erwarten, wenn sie etwas für uns tun (Ausnahme ist hier Daria, die sich, wenn sie für ein Foto stillhält, eine Belohnung erwartet – aber, zugegeben, das habe ich ihr beigebracht).

Denn Hunde kennen diesbezüglich keinen Kuhhandel. Und auch kein allzu menschliches „Wie-du-mir-so-ich-dir“.

Hunde lieben ohne Vorbehalt und erwarten sich kein Zurückgeliebtwerden. Hunde fressen ohne Vorbehalt und kommen nicht auf die Idee, dem fütternden Menschen ein essbares Danke zu geben. Sie fürchten sich beim Donnerknall und finden es normal, dass wir ihnen, ohne Hintergedanken, die Ohren und die Fenster zuhalten, bis der Spuk vorbei ist.

Die Gewitterfronten zogen an diesem Morgen vier Stunden lang durch. Daria hatte sich ein Deckennest in einer halbwegs ruhigen Ecke gebaut und schreckte bei jedem Donner hoch. Aber sie verlor ihren Appetit nicht. Immer wieder ging ich an ihr vorbei, tat so, als wäre alles wie immer, und legte testhalber ein Stück Hundekeks neben ihr Nest.

Ohne zu zögern, nahm sie mein Angebot immer wieder an. Und das war für mich das schönste Danke. Dafür stehe ich gern wieder um halb fünf auf.