Und haben Sie gestern jemanden umarmt? An sich stand das Umarmen am Samstag auf dem Terminkalender: Es war World Hugging Day, also Weltumarmungstag, auch als Weltknuddeltag bekannt. Erfunden hat den der amerikanische Pfarrer Kevin Zaborney, die Idee war, in der dunkelsten Zeit des Jahres die Gefühlswelt positiv zu beeinflussen.

Nun lebt man ja in Wien gefährlich, wenn man jemanden umarmt – der Wiener lässt sich nicht gerne in seinem heiligen Grant stören. Auch die Liebe ist hierzulande eher als Ursache für seelische Auffahrunfälle mit daraus resultierenden Blech- bis Personenschäden bekannt. „Die Liebe ist jene Köchin, die auf der Welt am meisten anrichtet“, sagt der Schauspieler Christian Dolezal in seinem neuen Kabarettprogramm. Andererseits: „Man möchte von einem Augenpaar, das einen gerne hat, angeschaut werden, zumindest gelegentlich.“

Dann kann man ausnahmsweise die Welt umarmen.