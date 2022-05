Die Quereinspringer

Wo sind all die Menschen hin? Ist da noch jemand? Die Reisebranche klagt über Personalmangel, die Gastronomie sowieso, im Pflegebereich fehlen Tausende Arbeitskräfte. Der Lehrermangel verschärft sich, die Justiz sucht verzweifelt Mitarbeiter, der Ärztemangel ist schon lang bekannt. Handwerker sind inzwischen gefragter als Popstars. Vom Fachkräftemangel in der Technologiebranche ganz zu schweigen. In Deutschland sind sie jedenfalls nicht. Dort meldete gestern die Zeit: „Fachkräftemangel auf neuem Höchststand“, und die FAZ titelte: „Die Personalnot kommt mit voller Wucht“.

Die neuen Hoffnungsträger sind die „Quereinsteiger“, die sollen in fast allen Bereichen so rasch wie möglich quereinspringen. An Pädagogischen Hochschulen gibt es eigene Quereinsteiger-Studienangebote, ein Quereinstieg in die Pflege wird nach Kräften gefördert, in der Technik- und IT-Branche gelten Quereinsteiger als das neue Gold, nach dem geschürft wird. Der neue Traumberuf: Queraufsteiger.