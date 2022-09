Die Queen geht, das Queen-Häferl bleibt, Charles hin, Karl her

Meine persönlichen Favoriten waren immer schon royal angehauchte Souvenirs. Ich esse noch heute von einem leicht verblassten Tellerchen mit Kate- und William-Visagen meinen Morning-Toast (wobei ich allerdings Orangenmarmelade für eine Art Vorhof zur Hölle halte). Die Oberliga der englischen Royal-Souvenirs trug aber natürlich stets das Bild der Königin herself auf sich, und man muss auch von dieser Seite betrachten, wie schwer es für den neuen König Charleskarl ist, sich durchzusetzen: Trilliarden Häferln und Tonnen an T-Shirts mit Elizabeth-Konterfei halten in Küchenoberschränken und Kleiderkästen dieser Welt eine Totenwache, die niemals und durch absolutely nothing zu knacken sein wird.